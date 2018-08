Kindergeld in EU-Ausland - SPD warnt vor Sozialbetrug

Man kennt die Diskussion. Warum sollte ein – sagen wir – ungarischer Arbeitnehmer in Österreich für sein Kind in seinem Heimatland ebensoviel Geld erhalten (172 Euro monatlich) wie sein Kollege, dessen Kinder in Österreich leben – mit entsprechend höheren Lebenshaltungskosten?

Eine ähnliche Debatte um Verhältnismäßigkeit und Fairness ist jetzt auch in Deutschland erneut entfacht. Denn dort ist in den vergangenen Monaten die Zahl ausländischer Kindergeldempfänger rasant angestiegen. Waren es Ende 2017 noch 243.234 Kinder, die außerhalb Deutschlands Kindergeld bezogen haben, sind es mittlerweile 268.336, berichtet das Bundesfinanzministerium in Berlin. Das sind 10,4 Prozent mehr als im Vorjahr.

Mehrere Stadtchefs rufen nun die Bundesregierung auf zu handeln. Der Deutsche Städtetag fordert eine Indexierung des Kindergeldes. Vor allem der Oberbürgermeister von Duisburg hat sich medienwirksam zu dem Trend geäußert. „Die Bundesregierung verschläft dieses Problem, sie muss endlich etwas dagegen tun, dass es Armutsflüchtlinge in Europa gibt“, klagte Sören Link von der SPD der Deutschen Presse Agentur.