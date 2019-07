Kinder als Vergewaltiger sollten raus aus ihren Familien

Lebenslang für Mord. Der irakische Flüchtling Ali B. war 18 (vermutlich aber älter), als er die 14-jährige Schülerin Susanna F. aus Mainz vergewaltigte und erwürgte. Er habe „weder Reue noch Mitgefühl“ gezeigt, erklärte der vorsitzende Richter am Mittwoch bei der Urteilsverkündung. Wegen der besonderen Schwere seiner Schuld hat Ali B. keine Chance auf eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren.

In einem Vergewaltigungsfall in Mülheim an der Ruhr stehen schon 12-Jährige unter Verdacht. Sie sollen am Freitag eine 18-Jährige überfallen, in eine Grünfläche gedrängt und schwer missbraucht haben. Die junge Frau befindet sich in einem Krankenhaus.

Strafunmündige Kinder also, die weiter bei ihren Türkisch sprechenden bulgarischen Eltern bleiben, die dem Jugendamt die Tür gewiesen haben und überhaupt kein Schuldbewusstsein zeigen.

„Empörung ist kein guter Ratgeber“, sagte am Mittwoch die deutsche Justizministerin Christine Lambrecht ( SPD). Eine Absenkung des Strafmündigkeitsalters komme daher nicht in Frage. „Der Staat hat die Mittel in

der Hand, um auch auf Straftaten von Kindern konsequent und angemessen reagieren zu können“, sagte die Ministerin.