Kims geschickter Spielzug in China

Nichtsdestotrotz wird sich Kim im April mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in zu Gesprächen treffen, ehe er – voraussichtlich – im Mai auf US-Präsident Donald Trump trifft. Dieser teilte am Mittwoch via Twitter mit, dass Xi ihn über den Verlauf der Gespräche mit Kim Jong-un unterrichtet hatte: „Es ist sehr gut verlaufen, Kim freut sich auf die Zusammenkunft mit mir“, schrieb er. Die Sanktionen und der Druck auf Pjöngjang müssten aber „um jeden Preis“ aufrechterhalten bleiben.

Das Tauwetter zwischen Nordkorea und den USA war bis vor Kurzem für undenkbar gehalten worden. Dass es tatsächlich zu einer Lösung des Konflikts kommen wird, gilt nach wie vor als unwahrscheinlich. In früheren Atomgesprächen hatte Nordkorea immer darauf bestanden, dass die USA ihre Truppen aus Südkorea abziehen und ihren atomaren Abschreckungsschirm in der Region abbauen. Dies ist für die USA jedoch unverhandelbar.

Schon aus diesem Grund hat sich der Besuch in China für Kim gelohnt – im schlimmsten Fall wird Peking wieder in die Rolle des Vermittlers in künftigen Krisen treten.