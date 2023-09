Kim trifft Russlands Verteidigungsminister Schoigu in Wladiwostok

Kims erste Auslandsreise nach Corona-Pandemie

Die Nachrichtenagentur Tass berichtete weiter, dass Kim in Wladiwostok auch die russische Pazifikflotte begutachtete, konkret die Fregatte Marschall Schaposchnikow. Kim hÀlt sich seit Dienstag zu einem Besuch in Russland auf, es ist seine erste offizielle Auslandsreise seit der Corona-Pandemie. Am Mittwoch traf er Kreml-Chef Wladimir Putin auf dem Weltraumbahnhof Wostotschny im Osten Russlands. Am Freitag besuchte der nordkoreanische Machthaber eine russische Flugzeugfabrik in Komsomolsk am Amur, in der Kampfflugzeuge vom Typ Suchoi Su-35 und Su-57 gebaut werden.

