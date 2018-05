Kim traf Moon – neue Wendung in Korea-Causa

Wenige Stunden zuvor hatte Trump via Twitter verkündet, dass er einen Gipfel mit dem nordkoreanischen Machthaber am 12. Juni in Singapur doch noch für möglich hält. Und das, obwohl er es erst am Donnerstag per Brief abgesagt hatte.

„Wir haben sehr produktive Gespräche mit Nordkorea darüber, den Gipfel wieder zu terminieren“, schrieb Trump. Wenn es zu einem Treffen mit Kim komme, werde es wahrscheinlich bei dem ursprünglich anvisierten Datum, also dem 12. Juni, in Singapur bleiben. Nötigenfalls könne das Treffen um einen Tag verlängert werden.

Ein weiteres Indiz für ein Zustandekommen des Treffens ist, dass heute, Sonntag, ein Team des Weißen Hauses nach Singapur reisen soll. „Das Vorbereitungsteam des Weißen Hauses wird wie geplant abreisen, um den Gipfel vorzubereiten, sollte er stattfinden“, sagte Sarah Sanders, Sprecherin des Weißen Hauses.