Kim schaltet Verhandlungsteam aus - Gesandter hingerichtet?

Die jetzige Säuberungsaktion geht aber allem Anschein nach über die fünf Hinrichtungen weit hinaus. So soll auch der hochrangige Parteifunktionär Kim Yong-chol abgesägt worden sein. Den Berichten zufolge, wurde er in ein Arbeitslager gebracht. Yong-chol war Vize-Vorsitzender des Zentralkomitees der Arbeiterpartei Nordkoreas und Chef der „Vereinigten Front“, jener Abteilung in der Partei, die für die Beziehungen zu Südkorea zuständig ist. Er galt als rechte Hand Kim Jong-uns. In den Atomgesprächen mit den USA hatte er als Gesandter direkt mit US-Außenminister Mike Pompeo verhandelt.

Und in ein Lager gesteckt wurde anscheinend auch Shin Hye-yong, Kim Jong-uns Übersetzerin beim Treffen in Hanoi, – weil sie ein Angebot des nordkoreanischen Machthabers an Trump nicht korrekt übersetzt habe.