Keine Einigung bei Treffen von Präsident Trump und Kim Jong-un

Ende Februar trafen sich in Vietnam Donald Trump,

der Präsident der USA und Kim Jong-un,

der Diktator von Nordkorea.

Ein Diktator bestimmt in seinem Land alles allein.

Die Menschen in dem Land dürfen nicht mitbestimmen.

Vietnam ist ein Land in Asien.

Bei diesem Treffen konnten sich Trump und Jong-un

nicht einigen.

Der nordkoreanische Diktator forderte nämlich, dass die USA

alle Wirtschafts-Strafen gegen Nordkorea aufhebt.

In Nordkorea haben nämlich viele Menschen derzeit zu wenig Nahrung.

Jong-un wollte, dass die Strafen aufgehoben werden,

bevor er alle Atom-Waffen in Nordkorea zerstören lässt.

Kim Jong-un sagte, dass das Präsident Trump nicht wollte.

Deswegen wurde die geplante Unterzeichnung

einer gemeinsamen Vereinbarung abgesagt.

Atomwaffen sind sehr gefährlich und

können sehr viele Menschen auf einmal töten.

Kim Jong-un erklärte auch, dass er dazu bereit ist,

Atom-Waffen in seinem Land zu zerstören.

Genau Pläne hat der nordkoreanische Diktator noch nicht.

Kim versprach, dass er sein Bestes geben wird,

damit es eine Einigung mit Trump geben wird.

Der nordkoreanische Diktator sprach auch von

einem großartigen Gespräch mit Präsident Trump.

Kim Jong-Un hofft, dass die USA in Pjöngjang

ein Büro für eine bessere Zusammenarbeit

eröffnen werden.

Pjöngjang ist die Hauptstadt von Nordkorea.

Bei dem Treffen zwischen Trump und Jong-un

ging es auch um einen offiziellen Friedens-Vertrag

zwischen den USA und Nordkorea.

Unterzeichnet wurde aber nichts.

Mike Pompeo ist der amerikanische Außenminister.

Pompeo glaubt, dass sich die USA und Nordkorea

im Streit um die Atom-Waffen einigen können.

Pompeo sagte auch, dass sich Vertreter der USA und Nordkorea

in den nächsten Wochen wieder treffen werden.

Präsident Donald Trump erklärte, dass eine gute Vereinbarung

mit Nordkorea besser ist, als einfach irgendetwas zu unterzeichnen.