Kim kommt: Die mysteriösen Züge der Diktatoren

Der Gipfel von Donald Trump und Kim Jong-un rückt näher. Während der US-Präsident am Dienstagabend mit seiner Air Force One in Vietnam landete, war Kim bereits lange unterwegs. Der nordkoreanische Diktator erreichte nach zweieinhalb Tagen Reise im Zug seinen Endbahhof Hanoi. Das mag für den herkömmlichen Zugreisenden lang erscheinen, hat bei kommunistischen Staatsoberhäuptern und Politikern allerdings durchaus Tradition. Vom Panzer-Palast auf Rädern über die "bewegliche Front" bis hin zum geblümten Lieblingsbett - Züge scheinen so viel mehr zu sein als nur Züge.