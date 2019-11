Kim Jong Un völlert und protzt - sein Volk hungert

"Die wirtschaftlichen Ressourcen des Landes werden von den Grundbedürfnissen der Bevölkerung entkoppelt", so Quintana. Südkorea hat Hilfe angeboten, unter anderem warten 50.000 Tonnen Reis darauf, nach Pjöngjang geliefert zu werden - seit Juni.

Doch seit Südkorea gemeinsam mit den USA Militärübungen durchgeführt hat, ist das Verhältnis der Korea-Staaten wieder deutlich unterkühlt. Nordkorea hat sich bisher geweigert, die Hilfslieferung anzunehmen. 140.000 Kinder sind laut Unicef mangelernährt, 30.000 vom Tode bedroht.

Nordkorea droht mit Abriss von Ferienanlagen

Nordkorea provoziert, droht dem südlichen Nachbarn damit, Tourismusanlagen in einem Erholungsgebiet auf seinem Boden abzureißen. Nordkorea habe Südkorea am 11. November ein "Ultimatum" übermittelt, in dem es Seoul vor nutzlosen Erklärungen gewarnt habe, berichteten die Staatsmedien am Freitag in Anspielung auf Vorschläge Südkoreas für Gespräche über die Anlagen im Kumgang-Gebirge.

Das abgeschottete Nordkorea hatte zuvor von Südkorea gefordert, die von südkoreanischer Seite erbauten Hotels und andere touristische Einrichtungen selbst abzureißen. Sollte Südkorea weiter auf seinen Vorschlägen bestehen, werde Nordkorea "resolute Maßnahmen ergreifen, um die Einrichtungen einseitig abzureißen", hieß es. Nordkorea bekräftigte, das Kumgang-Gebirge an der Ostküste in Eigenregie zu einem internationalen Touristenressort entwickeln zu wollen.