Kim Jong Un präsentiert neue, kleinere Atombombe

Nordkorea hat seine militärischen Tests verstärkt. Am Montag feuerte das abgeschottete Land ballistische Kurzstreckenraketen ab, in der vergangenen Woche testete es auch strategische Unterwasserwaffen und simulierte einen nuklearen Gegenschlag gegen die Vereinigten Staaten und Südkorea. Die Regierung in Pjöngjang beschuldigt die beiden Verbündeten, mit ihren gemeinsamen Militärübungen eine Invasion zu proben.