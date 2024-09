Kiew: Russische Kursk-Offensive gestoppt

Nach seinen Angaben halten sich noch mehrere tausend russische Zivilisten in den von der ukrainischen Armee besetzten russischen Gebieten in der Region Kursk auf.

Die russische Gegenoffensive in der russischen Region Kursk ist nach ukrainischen Angaben gestoppt worden. Wie ein Sprecher des ukrainischen Regionalkommandos am Mittwoch sagte, hatten "die Russen versucht, über die Flanken anzugreifen, aber sie sind gestoppt worden". Die Lage habe sich stabilisiert und sei "unter Kontrolle", sagte Sprecher Oleksiji Dmitratschkiwsky .

Die ukrainische Armee hatte am 6. August einen Angriff auf die russische Region Kursk gestartet und war überraschend weit vorgerückt. Am 12. September gab Moskau bekannt, eine Gegenoffensive gestartet zu haben. "Sie haben einige kleinere Erfolge errungen, aber der Erfolg hat sich jetzt in eine Fast-Einkreisung von ihnen verwandelt", sagte der Militärsprecher weiter.