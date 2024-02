Wahlgewinner verkündet seinen Sieg per KI-Video - aus der Haft

„Dass die PTI so gut digitale Medien nutzt liegt auch daran, dass Khans Unterstützer so jung sind“, sagt Pakistan-Experte Leo Wigger von der deutschen Candid Foundation.

„Eure massive Wahlbeteiligung hat alle verblüfft“, sagt Imran Khan in einem an seine Anhänger gerichtetes Video. Er feiert den Wahlsieg seiner Partei PTI . Doch Khans Stimme klingt robotisch, die Lippenbewegungen des Kricketweltmeisters passen nicht zum Gesagten. Im linken Eck des Videos prangt der Schriftzug „Autorisierte KI-Stimme“. Es ist ein von einer Künstlichen Intelligenz (KI) vertontes Video, die PTI-Parteimitglieder verbreiten.

Khan hatte einst mit Pakistans Zweiparteiensystem gebrochen, sitzt aber seit letztem Jahr hinter Gittern. Der Ex-Premier hatte sich mit dem mächtigen Militär des 200-Millionen-Einwohner-Staates zerstritten. Die Armee, die als großer Strippenzieher in Pakistan gilt und einst Khan an die Macht brachte, putschte 2022 gegen das Kabinett des 71-Jährigen.

Das Militär wollte einen PTI-Sieg verhindern

Pakistans Militär legte der PTI immer wieder Steine in den Weg, darunter ein de facto Verbot als Partei anzutreten. Stattdessen traten PTI-Politiker als Unabhängige an und eroberten 101 von 266 Parlamentssitzen. „Die PTI war enorm resilient. Sie setzte auf digitale Medien und war in den Wahlkreisen sehr aktiv“, erklärt Wigger.

Zweiter wurde die religiös-konservative Muslimliga von Nawaz Scharif. Der Wirtschaftsmogul galt als Favorit des Militärs Pakistans.