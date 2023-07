Kevin Spacey wurde zum Geburtstag von Jury reingewaschen

Noch im Gerichtssaal kamen ihm die Tränen. Als die Geschworenenvorsteherin wiederholt "not guilty" sagte, wischte sich Schauspieler Kevin Spacey auf der Anklagebank mit einem Taschentuch übers Gesicht. Aufgelöst umarmte er dann seinen Manager und seine Anwälte.

Es ist entschieden. Alle Fälle gegen den Oscargewinner sind abgeschlossen. Auch wenn es in einem Fall durch den Tod des Klägers (ein Massagetherapeut) nie zu einem Urteil kam. Und ihn ein Gericht in Los Angeles zu Schadensersatzzahlungen an Netflix in der Höhe von 28 Millionen Euro verdonnerte (weil die Serie "House of Cards" unter den Anschuldigungen litt). Die Vorwürfe sexuellen Missbrauchs wurden abgewiesen: Vergangenen Oktober erkannte ihn eine Jury im Prozess gegen Anthony Rapp (der die Anschuldigungen vor fünf Jahren ins Rollen gebracht hatte, Anm.) für unschuldig; in England sprachen ihn die Geschworenen in zwölf Fällen ebenfalls frei.