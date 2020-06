Blutbad nahe Touristeninsel

Sie kamen in drei Fahrzeugen mit den Fahnen der somalischen Terror-Miliz Shabaab – und richteten in dem kenianischen Küstenort am Sonntagabend ein Blutbad an. Die rund 50 Islamisten attackierten in Mpeketoni, das in der Nähe der Touristeninsel Lamu liegt, zuerst eine Polizeiwache. Nachdem die Uniformierten den Angriff abwehren hatten können, wandten sich die Extremisten gegen Zivilisten.