Keine Autobahn-Livestreams mehr in Deutschland - wegen NATO-Truppen?

Die Internetseite der Österreichischen Autobahn- und Schnellstraßenbetreibergesellschaft ASFINAG gibt derzeit ein spannendes Detail des Ukraine-Krieges preis: Wer, eventuell in Planung einer Autofahrt, einen Blick auf die Verkehrslage auf einer deutschen Autobahn werfen möchte, hat Pech gehabt. „Vor dem Hintergrund der sicherheitspolitischen Lage stellen die deutschen Kooperationspartner bis auf Weiteres die Bereitstellung von Webcam-Bilder an die ASGINAG ein“, heißt es dazu auf der Homepage.

Wie eine Anfrage des KURIER im Bundesministerium fĂŒr Digitales und Verkehr in Berlin ergaben hat, betrifft die Angelegenheit ganz Deutschland. Wie die Sprecherin des Ministeriums, Simone Nieke, bestĂ€tigt, stehen „aufgrund der aktuellen sicherheitspolitischen Entwicklungen in Europa die Verkehrskameras der Autobahn GmbH des Bundes derzeit leider nicht zur VerfĂŒgung. Wir bitten, dies zu entschuldigen und hoffen, dass wir den Service bald wieder anbieten können“.