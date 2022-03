„Keine Angst vor dem Tod“: Die Frauen der ukrainischen Armee

Einen deutlichen Anstieg der Frauenquote in der Armee gab es ab 2013/14. Auslöser waren die Massenproteste gegen die damalige pro-russische Regierung, an denen viele Frauen beteiligt waren, die Annexion der Krim durch Moskau sowie der Beginn der Kämpfe in der Ostukraine, wo pro-russische Separatisten nach der Macht griffen.

Eine der Frauen, die damals in die Armee eintraten, ist Alina Mykhailova: die heute 27-Jährige war 2014 in der Ostukraine im Einsatz. Heuer zu Jahresbeginn ging sie erneut zum Militär und war laut dem US-Radiosender NPR zuletzt in der Zentralukraine im Einsatz. Auch Olga Semidyanova, die gefallene zwölffache Mutter, war seit 2014 Soldatin.