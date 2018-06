"Kein Bananenstaat": Mandelas Ex-Haftgenosse über Südafrika

„Wir haben gewusst, dass diese Regierung (die bloß die weiße Minderheit vertrat) basierend auf der Rassentrennung nicht ewig halten würde. Wir wollten sie weghaben, sahen uns als Revolutionäre – das gab Kraft und Durchhaltevermögen“, betonte der ehemalige Aktivist.

Zusätzlich Halt und Perspektive hätten ihm zunächst sein Schulabschluss und dann seine Studien gegeben, die er im Gefängnis begann: Zuerst Literatur und Politik, dann Jus.

Mit Letzterem startete er in Freiheit seine Berufskarriere, die einen steilen Verlauf nehmen sollte.

Mit Hartnäckigkeit setzte er in den 1970er-Jahren als erster Schwarzer durch, in die Rechtsanwaltskammer in Pretoria aufgenommen zu werden.

Am Beginn der 1990er-Jahre war er maßgeblich an der Ausarbeitung der Übergangsverfassung beteiligt. Und schließlich wurde er 2002 Höchstrichter, ab 2005 (bis 2016) sogar Vize-Vorsitzender dieses Gremiums.