Kates Photoshop-Drama bringt das royale Bild ins Wanken

Doch mit dem bearbeiteten Foto droht ein größeres Bild ins Wanken zu geraten: die Idee des perfekten Königshauses. Einer Institution, die sich – im Gegensatz zu Politikern des Landes – nach außen hin stets korrekt verhält. Die nicht (wie Ex-Premier Boris Johnson) heimlich während des Lockdowns Partys feiern, sondern (wie die Königin Elizabeth II) beim Begräbnis alleine in der Kirche sitzen. Weil das damals die Regeln waren und für die Königin, so sollte es vermittelt werden, das Gleiche gilt wie für den Rest des Landes.

Derzeit sprechen sich zwar noch sechs von zehn Briten für die Beibehaltung der Königsfamilie aus, doch diese Einstellung dürfe nie für selbstverständlich genommen werden. Und so müsse die Königsfamilie, fordert der Independent, handeln, damit das Vertrauen in die Institution nicht verloren geht.

Kate müsse, meint Krisenmanager Mark Borkowski zur Daily Mail, das Originalbild herzeigen. „Es ist plausibel, dass sie zu Hause mit dem Computer spielt und ein KI-Tool benutzt, aber wenn sie wirklich Vertrauen zurückgewinnen will, sollte sie das unbearbeitete Foto veröffentlichen. Es kann nicht so schlimm sein, wenn sie nur ein paar Änderungen vorgenommen hat.“ Die Moral, erklärte Simon Jenkins im Guardian, sei einfach: „Alles erzählen.“ Ja, die Prinzessin habe zugegeben, dass sie das Foto bearbeitet hat, aber nicht, warum oder was sie weggelassen hat. In diesem Stadium funktioniere die Privatsphäre nicht mehr. Sie führe zu Gerüchten und Fälschungen. „Sagen Sie, worum es geht. Das erzeugt eher Respekt.“