Katar vermittelte: Ukrainische Kinder zurück in der Ukraine

Vier ukrainische Kinder und Jugendliche sind nach Vermittlungsbemühungen durch Katar aus Russland in die Ukraine zurückgekehrt. "Es sind drei Buben von sechs, drei und neun Jahren und auch ein 17-jähriges Mädchen", schrieb der Leiter des Präsidentenbüros in Kiew, Andrij Jermak, am Montag bei Telegram. Die Ukraine werde weiter daran arbeiten, dass auch andere Minderjährige wieder zurückkehrten.

Zuvor hatte das Außenministerium des Landes am Persischen Golf mitgeteilt, dass Katar erfolgreich die Rückholung der Kinder vermittelt habe. Russland ist vor knapp 20 Monaten in die Ukraine einmarschiert. Kiew wirft Moskau dabei vor, rund 20.000 Minderjährige aus den russisch kontrollierten Teilen der Ukraine auf die Halbinsel Krim und nach Russland "deportiert" zu haben.

