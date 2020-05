Katar: Die Untertanen dürfen wählen

Es ist ein kleiner Schritt mit großer Symbolik: Um die "Herausforderungen der Zeit bewältigen" zu können, sollen die Bürger des kleinen Golfstaates Katar ab Herbst 2013 erstmals die Mitglieder des Schura-Rates wählen dürfen, verkündete der Emir des Wüstenstaates diese Woche. Bisher hat Scheich Hamad bin Khalifa Al Thani als absoluter Monarch die 35 Mitglieder seines Beratungsgremiums selber ausgewählt.



Der Herrscher über 1,7 Millionen Untertanen positioniert sich bereits länger als Modernisierer. So unterstützt er etwa aktiv die Demokratiebewegungen in den arabischen Ländern und auch gemäßigte islamische Parteien in der Region.

In Libyen konnten sich die Rebellen auf Waffen und Treibstoff aus dem Emirat verlassen. Geld dazu hat der Herrscher dank enormer Erdgas- und Erdölvorkommen im Überfluss. Laut Weltbank zählt Katar zu den zehn reichsten Staaten der Welt. Die Einnahmen kommen bei der Bevölkerung an.



Seinen Einfluss will er aber nicht nur im Wüstenstaat geltend machen: Der Emir sei davon überzeugt, dass er zur Stabilisierung und zur Modernisierung im gesamten arabischen Raum seinen Beitrag leisten kann, sagt der Islam-Experte Udo Steinbach zum KURIER. An der Medienfront mit dem Fernsehsender Al Jazeera. In den Diskussionsprogrammen kommen Islam-Kritiker und Vertreter Israels zu Wort.