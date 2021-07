Katalanen entscheiden heute ihre Zukunft

Mit „Independencià“-Rufen unterbricht die Menge den Redner immer wieder. Der katalanische Regierungschef peitscht seine Zuhörer in der Abschluss-Veranstaltung für die Regionalwahlen immer wieder an: „Wir werden am Sonntag die Freiheit erlangen“.

Für die begeisterten Fans ist Artur Mas (59) eine Lichtgestalt – der Mann, der Katalonien aus dem Griff Spaniens befreien und in die Souveränität führen kann. Für seine Gegner ist er ein angeschlagener Politiker, der mit einem für ganz Spanien riskanten Manöver der drohenden Niederlage zu entgehen versucht.