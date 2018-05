Karlspreis für Macron: Egoismen überwinden, "Europa neu erfinden"

In der EU-Reformdebatte hat Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron dazu aufgerufen, Ängste und Egoismen zu überwinden. Es gehe um die Entwicklung eines souveräneren und demokratischen Europas, sagte Macron am Mittwoch auf einem Bürgerfest in Aachen.

Ihm soll in der Stadt am Donnerstag der Karlspreis verliehen werden. Es müsse darum gehen, Ängste und Egoismen zu überwinden, "um zu diesem Europa zu kommen, das wir neu erfinden müssen".