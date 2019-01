Karin Kneissl über Doppelstaatsbürgerschaften und Erbsenzähler

Sie sprach dann in ihrer Tour d’horizon über

- den Afrika-Gipfel unter österreichischer EU-Präsidentschaft und die EU-Asien-Strategie: „Ich habe das öfter gesagt – es gibt zu viel Erbsenzähler, zu viel Krämer-Mentalität in der EU. Mehr über den Tellerrand blicken.“

- Syrien und die österreichische Initiative, dort ehebaldigst die Minenräumung voranzutreiben, wofür man mit Organisationen wie dem Roten Kreuz oder dem Minen-Aktionsdienst der UNO ( Umas) in Kooperation sei. Österreich habe eine Task force eingerichtet und will einen Fonds mit zunächst 5,3 Millionen wieder aktivieren. Der ländliche Raum müsse minenfrei werden, und es brauche Unterstützung für jene, die freiwillig nach Syrien zurückkehren. „Ich habe das in meiner Rede vor der UN-Generalversammlung hervorgehoben, sowohl in der arabischen als auch in der englischen Version“, sagte Kneissl.

- die EZA (Entwicklungszusammenarbeit) und den AKF (Auslandskatastrophenfonds), der entgegen bösen Fragen („Ich erinnere mich an viele Interviews, die ich von Jänner bis November führen musste ...“) nicht gekürzt worden sei. 20 Millionen Euro seien u. a. für Syrien, Afrika und den Jemen ausgeschüttet worden.