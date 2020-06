Karas sagt zwei Auftritte mit Freund ab

Der EU-Wahlkampf beginnt mit ersten strategischen Scharmützeln zwischen den Koalitionspartnern SPÖ und ÖVP: Montag Nachmittag wurde bekannt, dass ÖVP-Spitzenkandidat Othmar Karas eine Diskussion mit Politneuling und SP-Spitzenkandidat Eugen Freund im kleinen Kreis plötzlich abgesagt hat. In einem gezielt veröffentlichten Brief an den Veranstalter des Debattenforums, den ehemaligen SP-Bundesgeschäftsführer und PR-Berater Josef Kalina, ärgert sich Karas über das Vorgehen Kalinas, weil die Diskutanten vorab „auszuschließende Themen“ nennen sollten. Karas: „Das erinnert mich eher an Nordkorea als an Österreich im 21. Jahrhundert.“ Kalina verteidigte sich, ein „Leitfaden“ für eine einstündige Diskussion sei „ notwendig und üblich“.

