Merkel: "Als Mensch habe ich auch persönlich ein hohes Interesse an meiner Gesundheit"

Chefinnensache Bundeswehr

Aber in der Politik ist das ja immer ungewiss. Zumal beide Parteien im Herbst eine Halbbilanz ziehen wollen. Ein entscheidendes Wort wird auch ihre Wunschnachfolgerin an der CDU-Spitze haben: Annegret Kamp-Karrenbauer. Dass sie nun Verteidigungsministerin wurde und damit ins Kabinett aufrückt, überraschte Dienstagabend Beobachter und Parteikollegen. Was wohl weniger ein langer geplanter Coup als provisorische Entscheidung war: In einer Telefonschalte informierten Merkel und AKK Dienstagabend das CDU-Präsidium über den Wechsel.

Die offizielle Lesart: Das wichtige Ministerium soll Chefinnensache werden, ein großer Kabinettsumbau vermieden werden, die Regierung stabil sein. Die plausiblere Überlegung dahinter ist eine andere: Kramp-Karrenbauer hat als Parteivorsitzende zuletzt unglücklich agiert, einige Fehler gemacht. Das Ministerium könnte ihr helfen, sich zu profilieren und zu beweisen. Damit wäre sie besser aufgestellt, sollte Merkel vorzeitig das Amt abgeben. Natürlich könnte sie daran auch scheitern: Die Erneuerung der CDU und die Baustellen im Ministerium sind schwer zu schultern.

Angela Merkel sieht in dieser Vereinbarkeit kein Problem. Auch sie habe es einst so gehalten, dass ein Staatsamt und der Parteivorsitz vereinbar sind. Ob es nun für AKK zum Sprungbrett wird? Das Ressort sei sicher ein wichtiges und schwieriges, erklärt Merkel. Auf die Nachfolge nehme sie aber keinen Einfluss. „Das muss die Partei in Zukunft entscheiden“.

Die jüngere führt Merkel vorerst nicht in den Ruhestand, sondern in die Sommerpause. Wohin sie fährt, wollte sie nicht sagen. Nur so viel: „Ich bin immer im Dienst, wenn was ist und erreichbar.“