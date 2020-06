Kanzler: "Mehrwert für Griechenland und die EU"

Zu den Verhandlungen über das griechischen Ansuchen unter den 19 Euro-Finanzministern am Freitag in Brüssel wollten sich die beiden Sozialdemokraten nicht im Detail äußern. Nur so viel: Sie erwarten "eine europäische Lösung, die einen Mehrwert für Griechenland und die ganze EU hat". Sowohl Faymann als auch Schulz stehen in permanentem Kontakt mit Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, bei dem die Fäden für eine Lösung des griechischen Schuldenstreits zusammenlaufen.

Behandelt wurden bei dem Treffen Faymann/ Schulz auch das umstrittene Freihandelsabkommen der EU mit den USA sowie die Krise in der Ukraine. Nicht nur die Mehrheit der Österreicher, sondern auch viele EU-Abgeordnete aller Fraktionen wollen ein Abkommen mit den USA, welches die hohen europäischen Umwelt- und Lebensmittelstandards schützt sowie das Rechtssystem der Staaten nicht durch Sondergerichte aushöhlt.

Faymann bekräftigte erneut, dass den Freihandelsabkommen mit Kanada und den USA die nationalen Parlamente zustimmen müssten (das Kanada-Abkommen ist weitgehend verhandelt). Auch das EU-Parlament segnet die Verträge ab.