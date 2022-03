Kanadische Indigene wollen Entschuldigung des Papstes

Die direkten Begegnungen mit dem Papst betrachten die Indigenenvertreter als "einen notwendigen Teil unserer gemeinsamen Heilung", sagte Natan Obed von der Gruppe der Inuit Tapiriit Kanatami. Dafür müsse sich die Kirche aber auch an der weiteren Aufarbeitung der Geschichte beteiligen und etwa den Zugang zu den Akten jener Gemeinschaften, die Internatsschulen betrieben haben, öffnen. "Das Wichtigste, was der Papst verstehen muss, ist, dass wir immer noch dabei sind, die Scherben aufzusammeln", sagte Obed mit Blick auf die anhaltenden Folgen der Ereignisse für die indigenen Gemeinschaften.

An den sogenannten Residential Schools (Internaten) sollten indigene Mädchen und Buben unterrichtet und im Auftrag des kanadischen Staates an die Gesellschaft und Kultur der christlichen europäischen Einwanderer angepasst werden. Rund drei Viertel der Einrichtungen wurden von kirchlichen Gemeinschaften betrieben. Insgesamt wurden im 19. und 20. Jahrhundert Schätzungen zufolge mehr als 150.000 Kinder indigener Mütter - oft zwangsweise - in den Heimen untergebracht. Die Kinder indigener Familien durften in den Residential Schools oft ihre Muttersprache nicht sprechen. Eine unbekannte Zahl von Kindern und Jugendlichen wurde körperlich misshandelt oder sexuell missbraucht, viele starben an Krankheiten wie Tuberkulose, Masern und Grippe.

Eine nationale Wahrheitskommission sprach in einem Bericht 2015 von etwa 3.200 bestätigten Todesfälle in den Internaten, bei vielen wurde die Todesursache nicht erfasst. Weit verbreitete Praxis war, die Leichname der verstorbenen Schüler nicht in ihre Gemeinden zurückzuschicken. Seit Mai 2021 wurden auf den Arealen ehemaliger Heime per Bodenradaruntersuchungen mehrere Orte gefunden, an denen unmarkierte Gräber von mehr als 1.000 Kindern von Indigenen vermutet werden. Seither steht das Thema auch öffentlich im Fokus, in Kanada und international.