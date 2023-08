Kanadas Premierminister Trudeau und Ehefrau Sophie verkünden Trennung

Das Paar habe eine Trennungsvereinbarung unterzeichnet, hieß es in einer Mitteilung von Trudeaus Büro. "Sie haben daran gearbeitet, dass alle rechtlichen und ethischen Schritte in Hinblick auf ihre Entscheidung, sich zu trennen, unternommen wurden, und werden das auch weiter so machen."

Trotzdem gemeinsamer Urlaub geplant

Nach wie vor wollten die beiden ihre Kinder in einer "sicheren, liebenden und kollaborativen Umgebung" aufziehen. "Beide Elternteile werden präsent im Leben ihrer Kinder bleiben, und die Kanadier können davon ausgehen, die Familie oft zusammen zu sehen." Beispielsweise werde die Familie ab kommender Woche gemeinsam Urlaub machen.

Justin Trudeau gehört der liberalen Partei an und ist seit 2015 Premierminister Kanadas. Sophie Grégoire Trudeau hatte lange als Moderatorin in Fernsehen und Radio gearbeitet.