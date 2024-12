Kanada: Premier Trudeau überstand weiteres Misstrauensvotum

Kanadas Premier Justin Trudeau hat zum dritten Mal in drei Monaten ein Misstrauensvotum im Parlament überstanden. Die Abgeordneten sprachen ihm am Montag (Ortszeit) mit 180 zu 152 mehrheitlich ihr Vertrauen aus.

Trudeau ist seit 2015 Premierminister des nordamerikanischen Landes. Seine Popularität hat jedoch deutlich abgenommen. In den vergangenen Monaten musste Trudeau eine Reihe von Rückschlägen hinnehmen, darunter Niederlagen bei Nachwahlen in zwei Hochburgen seiner Liberalen. In den Umfragen liegt der Chef der Konservativen, Pierre Poilievre, 20 Prozentpunkte vorne. Bereits im September und Oktober hatte Trudeau Misstrauensvoten im Parlament überstanden.