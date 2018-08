Kampfschrift: US-Nationalheld steigt gegen Trump in den Ring

In der Washington Post schrieb McRaven an die Adresse des Präsidenten: „Ein guter Führer versucht, die besten Eigenschaften seiner Organisation zu verkörpern. Ein guter Führer ist Vorbild für andere. Ein guter Führer oder eine gute Führerin stellt stets das Wohlergehen anderer vor das eigene. Ihre Führung hat jedoch wenig von diesen Qualitäten gezeigt. Durch Ihre Taten haben Sie uns in den Augen unserer Kinder in Verlegenheit gebracht, uns auf der Weltbühne gedemütigt und, was am schlimmsten ist, uns als Nation gespalten.“