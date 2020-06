Kongress: Mit voller Kraft gegen Obama

Es ist der erste Schuss in einem republikanischen Feldzug gegen die Umwelt- und Gesundheitspolitik des demokratischen US-Präsidenten: Bereits an seinem ersten Arbeitstag wollte der seit den November-Wahlen mehrheitlich republikanisch dominierte Kongress gestern eine neue Gesetzesvorlage präsentieren. Diese soll den Bau einer gigantischen Pipeline ("Keystone XL") ermöglichen. Die Pipeline würde in Kanada gewonnenes Öl über 2700 Kilometer quer durch die USA bis zur Golfküste in Texas pumpen.

Barack Obama hatte das Projekt, gegen das Umweltschützer Sturm laufen, bereits vor zwei Jahren gestoppt. Und auch dieses Mal könnte er es auf ein Kräftemessen mit den Republikanern ankommen lassen. Bringen die Konservativen ihr "Keystone"-Gesetz im Kongress durch – was aufgrund der Mehrheitsverhältnisse im Senat und im Repräsentantenhaus so gut wie sicher ist – wird der Präsident sein Veto einlegen. Damit wäre das Projekt vorerst tot.

Aber auch in Richtung Obamas Gesundheitsreform (" Obamacare") werden bereits die Messer gewetzt. Die verpflichtende Krankenversicherung für (möglichst) alle US-Bürger ist der Grand Old Party ein Dorn im Auge. Sie will " Obamacare" vollständig oder zumindest in Teilen kippen. Möglich ist dies weniger über neue Gesetze als vielmehr über das Abschneiden zu bewilligender finanzieller Mittel.