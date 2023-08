"Erbdemokratie": Sohn folgt Langzeitherrscher

Neben Prinz Norodom Ranariddh wurde er auch „zweiter Ministerpräsident“ – den ersten setzte er vier Jahre später nach einem Staatsstreich kurzerhand ab.

Seither hat Hun Sen, der „Mann ohne Skrupel“, in Kambodscha das Heft in der Hand. Dass er nach der Übertragung seines Amtes an den Sohn von der Macht lässt, ist nicht in Sicht: Er kündigte an, weiter seiner Kambodschanischen Volkspartei (CPP) vorstehen und 2024 Senatspräsident werden zu wollen.