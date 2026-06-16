Kamala Harris kam nach Wien, um über Klimaschutz zu sprechen. Doch in der Wiener Hofburg war es vor allem ein anderes Thema, das den Raum füllte: der Iran-Krieg – und der Deal, den US-Präsident Donald Trump dieser Tage als historischen Erfolg vermarktet. Die Kritik der 49. Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten war unmissverständlich. Sie urteilte, was Trump als Durchbruch darstelle, sei im Kern kaum mehr als eine Rückkehr zu jenem Atomabkommen, das Obama 2015 mit dem Iran ausverhandelt hatte – dem JCPOA, aus dem Trump 2018 selbst ausgestiegen war. Harris formulierte es an diesem Dienstag pointiert: Was auch immer verhandelt wurde – am Ende werde man dort landen, wo man nach dem JCPOA gewesen sei. Der Präsident werde sich zum Sieger erklären. Den Preis dafür hätten andere bezahlt.

Trumps Vereinbarung – ein sogenanntes „Memorandum of Understanding" von eineinhalb Seiten – etabliert einen 60-tägigen Waffenstillstand und vertagt die eigentliche Kernfrage, das iranische Atomprogramm, auf spätere Verhandlungen. Zum Vergleich: Das JCPOA war ein detailliertes 18-seitiges Abkommen, das Irans Nuklearaktivitäten präzise einschränkte und durch internationale Inspektoren überwacht wurde. Krieg der Wahl Den Krieg selbst bezeichnete Harris als „Krieg der Wahl" – getrieben nicht von strategischer Notwendigkeit, sondern von der „Selbstgefälligkeit" des Amtsinhabers. Als Präsidentin hätte sie diesen Krieg gegen den Iran nicht begonnen. „Auf keinen Fall", sagte sie, unter dem Applaus des voll besetzten Konferenzsaals. Die wirtschaftliche Dimension ließ Harris ebenfalls nicht aus: Wegen der gestiegenen Treibstoffpreise infolge des Krieges habe der Konflikt den durchschnittlichen US-Bürger rund 500 Dollar an Mehrkosten verursacht. Das sei besonders hart, weil der Durchschnittsamerikaner nur 400 Dollar von einer persönlichen Zahlungsunfähigkeit entfernt sei.