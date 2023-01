Video: Kängurus fallen boxend in Familienzelt

Für eine australische Familie muss der Dienstag mit einem Schreck begonnen haben: Zwei boxende Kängurus sind in ihr Campingzelt, das sie in New South Wales - etwa 500 Kilometer nördlich von Sydney - aufgebaut hatten, gekracht. Ein Augenzeuge filmte den Vorfall, das Video wurde anschließend vom Sender 9 News verbreitet.

Darin sind ängstliche Schreie einer Frau aus dem Zeltinneren zu hören. Ein Zeuge ruft: "Halten Sie Abstand!" Dem Sender zufolge war die Familie in dem Zelt am Schlafen, als sie von den Tieren erschreckt wurde. Verletzt wurde demnach aber niemand.