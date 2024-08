Adam Kadyrow (16) schießt mit goldenen Maschinengewehren um sich

Es gibt Rambo und es gibt Adam Kadyrow. Beide können mit zwei Maschinengewehren auf einmal schießen – doch nur einer ist real. Und – so legt es die Vita des Adam Kadyrow nahe – wäre Rambo real, er hätte keine Chance gegen den 16-Jährigen, der kürzlich ein Video posten ließ, in dem er mit zwei vergoldeten Maschinengewehren um sich schoss.

Oberster Leibwächter seines Vaters Ramsan, „Held Tschetscheniens“, mit 14 kämpfte er in der Ukraine. Freilich viele Kilometer hinter der Front und für sein Social-Media-Team. Damit reiht er sich ein in die heldenhaften tschetschenischen Streitkräfte, die auf Tiktok heldenhaft leerstehende Gebäude angreifen.

Auch Vater Ramsan ist ein großer Freund von Maschinengewehren – er ließ sich kürzlich in einem Cybertruck von Tesla filmen, auf dessen Dach ein Maschinengewehr montiert wurde. In dem am Wochenende im Onlinedienst Telegram veröffentlichten Video bedankte sich Kadyrow bei Tesla-Chef Elon Musk persönlich und lud ihn ein, nach Russland zu kommen. Musk dementierte, etwas damit zu tun zu haben.

„Sind Sie wirklich so zurückgeblieben, dass Sie glauben, ich hätte einem russischen General einen Cybertruck geschenkt?“, antwortete Musk auf ein Posting des US-Autors und -Journalisten Seth Abramson auf seiner Plattform X.