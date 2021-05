Junge Kolumbianer gehen auf die Barrikaden

Die Polizei in Kolumbien geht mit voller Härte dagegen vor. Teilweise würde sie dabei auch von in Zivil gekleideten Menschen unterstützt, wie Augenzeugen berichten. Mindestens 49 Menschen, darunter auch einige Polizisten, kamen bisher ums Leben. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch spricht sogar von mehr als 60 Toten. Dazu kommen an die 2.000 Verletzte und 120 Vermisste. Es sind die blutigsten Proteste seit dem Friedensabkommen mit der Rebellengruppe Farc im Jahr 2016.

Die meisten Toten des seit Ende April tobenden Aufstands zählte Cali, drittgrößte Stadt des lateinamerikanischen Landes. Am Freitag kamen nach Angaben des Bürgermeisters Jorge Iván Ospina drei weitere dazu. Sie hätten versucht, Blockaden zu durchbrechen. Der Bürgermeister sprach von einer „Situation des Todes und der Schmerzen“.

Und in der kommt jetzt das Militär zum Einsatz: Präsident Duque kündigte nach einer Sitzung mit Sicherheitsvertretern die Entsendung eines Großaufgebots von Soldaten nach Cali an. Eine Beruhigung der Lage scheint damit nicht in Sicht: Dem Verteidigungsminister untersteht ohnehin auch Kolumbiens Polizei, die für ihren übermäßig harten Kurs kritisiert wird.