Junge Iraner: „Ich gehe, mir ist das Land egal“

Unter Jubel wechselt die Telegram-Playlist von Makarena zu persischer Rhythmik. Hände wirbeln nach oben. Ali gießt Tonka-Bohnen-Sirup in das Plastikglas mit Nemirovskaya Wodka. „So stellst du Schichten her“, erklärt Reza, bevor er es kippt. Die Devise „Regeln sind da, um gebrochen zu werden“, ist omnipräsent im Iran, aber geheim, versteht sich.

Viele junge Iraner streben danach, ihr Land zu verlassen. Reza ist einer von ihnen. „Ich bin fertig mit diesem Land, ich gehe weg und werde nicht zurückschauen“, zeigt er seine Entschlossenheit. „Der Iran ist eines der wenigen Länder, in denen man in die Zukunft sieht, wenn man in die Vergangenheit schaut“, meint der Informatikstudent. Die Restriktionen der Islamischen Republik können zwar hinter verschlossenen Türen, wie hier in einer Wohnung im Norden Teherans, umgangen werden, jedoch weiß heute jeder, mit welchen Freiheiten Menschen im Westen leben.