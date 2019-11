„Junge aus Gaza würden gehen – wenn sie könnten“

„Meinen Zorn und meine Wut gegen Israel werde ich so lange in mir tragen, bis wir endlich in Frieden leben können. Es reicht. Nach 70 Jahren muss die Unterdrückung endlich aufhören.“ Die Palästinenserin Naila Ayshe, heute 59 Jahre alt, hat sich zeitlebens für die Belange ihres Volkes eingesetzt – und dafür bitter bezahlt: 1986 kam sie erstmals in israelische Gefangenschaft. Sie war schwanger, der Stress zu viel, sie verlor ihr Kind in der Haft. Den „Tag des Zorns“, zu dem die Palästinenser am Dienstag nach der De-facto-Legitimierung der israelischen Siedlungen durch die USA aufgerufen hatten, verfolgte sie von Wien aus.