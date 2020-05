Junckers Kommission hängt an einer Schamanin

Bulc ist nicht nur für die Abgeordneten in Brüssel eine Unbekannte: Erst Mitte September wurde sie in die slowenische Regierung geholt, wo sie als ressortlose Ministerin für "strategische Entwicklung" amtiert. So sehr Bulc politisch ein unbeschriebenes Blatt ist, so bunt ist ihr Lebenslauf: Sie war Mitglied der jugoslawischen Basketball-Nationalmannschaft, hält schwarze Gürtel in Taekwondo und Hapkido. Studiert hat die heute 50-Jährige Computerwissenschaften und Informatik in Laibach, dann Informatik in San Francisco, dazu hat sie einen PMBA-Titel (Professional Master of Business Administration). Vor dem Wechsel in die Politik leitete sie ihr eigenes Beratungsunternehmen, das sich auf Business-Lösungen für Nachhaltigkeit und Innovation spezialisiert hat.

Für Skepsis sorgt Bulc’ "alternative" Seite: Laut Lebenslauf hat sie u. a. eine Schamanismus-Akademie in Schottland absolviert und in den USA einen Trainerschein für Kurse zum "persönlichen Wachstum" gelöst.

Für das Hearing im Parlament dürfte sie sich gerüstet fühlen: Im Internet schwärmt sie davon, über glühende Kohlen laufen zu können.