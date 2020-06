Junckers Hebeltrick für Wachstum

Europas Sozialdemokraten fürchten, dass die Juncker-Initiative wieder nur einigen großen Unternehmen etwas bringt und nicht den Arbeitnehmern. Bei ihrem Treffen am Wochenende in Bommersvik bei Stockholm kamen Bundeskanzler Werner Faymann, sein schwedischer Kollege Stefan Löfven und der deutsche Vizekanzler Sigmar Gabriel überein, dass das Investitionspaket nachgebessert werden muss. "Das, was derzeit vorliegt, ist viel zu gering, um wirklich einen großen Anstoß zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit zu machen", lautet unisono ihre Botschaft.

"Mut zur Wahrheit" forderte Faymann und meinte damit die 26 Millionen Arbeitslosen in der EU, mehr als drei Mal so viel als die Einwohnerzahl Österreichs. "Wir müssen den Menschen mal zeigen, dass Europa sie nicht bedroht, sondern dass das Chancen hat", skizzierte Gabriel seine Vision.

Noch ist nicht klar, welche Projekte überhaupt in Angriff genommen werden. "Wir fürchten, dass laufende Projekte einfach umetikettiert und Prinzipien wie Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Armutsbekämpfung und Gender-Fragen nicht eingelöst werden", erklärt die österreichische Grün-Abgeordnete im EU-Parlament, Monika Vana, dem KURIER. In Schrecken versetzte viele Atomgegner die Meldung, die EU-Kommission könnte auch Gelder für Investitionen in AKW zur Verfügung stellen.