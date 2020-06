Juncker: Sonderrolle für Briten in EU

Vor der Tür parkt das "Juncker-Mobil", der Wahlkampf-Bus mit überlebensgroßem Konterfei des Kandidaten. Zu dessen Empfang stehen junge Wahlkampfhelfer, mit Fan-Materialien ausgestattet, Spalier. Umringt von ihnen betritt Juncker das Brüsseler Hauptquartier der Europäischen Volkspartei, das eine Überdosis "Juncker for President"-Poster abbekommen hat. Man merkt: Die "heiße" Phase des EU-Wahlkampfs hat begonnen.

Jean-Claude Juncker hat sich einiges vorgenommen: In den vier Wochen bis zur Europa-Wahl wird er eine Intensiv-Tour durch die EU-Mitgliedsstaaten absolvieren. In etwas mehr als der Hälfte der 28 Länder wird er selbst auftreten, in den anderen wird sein Kampagnen-Team präsent sein. Erster Höhepunkt des Wahlkampfs wird am Montag die erste TV-Debatte von fünf EU-Spitzenkandidaten (19 Uhr, Euronews, in Österreich über Kabel und Satellit) – neben Juncker zumindest Martin Schulz (Sozialdemokraten), Guy Verhofstadt (Liberale) und Ska Keller ( Grüne), eventuell auch Alexis Tsipras (Linke).