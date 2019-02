Juncker sieht Einigung bei Brexit pessimistisch

May sprach nach dem Treffen mit Juncker am Mittwochabend hingegen von Fortschritten. Man sei in den Gesprächen über die irische Grenze weitergekommen.

Nordirland als großes Thema

May und Juncker sprachen bei ihrem Treffen in erster Linie über die im Austrittsvertrag festgeschriebene Auffanglösung für die britische Provinz Nordirland. Dabei sei es darum gegangen, mit welchen Garantien die zeitliche Beschränkung des sogenannten Backstop betont werden könnte, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. May sagte, sie habe um "rechtlich bindende Änderungen" gebeten. "Wir haben Fortschritte gemacht."

In ihrer Heimat hatte May zuvor weiter Rückhalt in den eigenen Reihen verloren. Drei Abgeordnete der Tories traten aus Protest aus ihrer konservativen Regierungspartei aus und schlossen sich einer neuen unabhängigen Fraktion von Brexit-Gegnern an. Großbritannien soll nach bisheriger Planung am 29. März aus der EU austreten.