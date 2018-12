Juncker musste bei Dinner am Wiener Afrika-Forum gestützt werden

Beim Abendessen vor dem EU-Afrika-Forum musste EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gestützt werden. „Große Rückenschmerzen und Probleme beim Gehen sind Folge eines Autounfalls 1989“, erklärte Kommissionssprecherin Mina Andreeva. Außerdem „können Fotos in der Tat lügen“.

Die Szene in Wien erinnert an den NATO-Gipfel in Brüssel im Sommer. EU-Mandatar Harald Vilimsky ( FPÖ) forderte damals den Rücktritt Junckers, weil dieser „ein Alkoholproblem“ habe. Kritik an Vilimsky folgte: „Das Verächtlichmachen von Gesundheitsproblemen ist ein inakzeptabler Verstoß gegen einen respektvollen Umgang mit Menschen“, sagte EU-Kommissar Johannes Hahn.

Vilimsky spottet erneut

Vilimsky aber spottet auch nach dem jüngsten Vorfall per Twitter über Juncker. "Ischias mittlerweile offenbar chronisch und tritt heimtückisch bei Dinnerveranstaltungen auf", schrieb der FPÖ-Abgeordnete und postete dazu zwei Sektgläser.