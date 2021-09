Juncker: Merkel beeindruckte durch Detailkenntnis und Bescheidenheit

Zu Merkels Verhältnis zu Österreich auf EU-Ebene meinte Juncker, es habe "nie einen immerwährenden Disput zwischen Deutschland und Österreich" gegeben. Merkel habe sich Österreich gegenüber "immer korrekt verhalten, ohne sich allerdings alle Bedenken, die Österreich in Europa vorgebracht hat, zu eigen zu machen".

So sei die deutsche Kanzlerin in der Flüchtlingsfrage "dezidiert anderer Auffassung" als Österreich gewesen. In der Euro-Frage hat sie früher eingelenkt als Österreich. "Österreich hat bis zum Schluss einen Anti-Griechenland-Kurs verfolgt, Merkel hatte das inzwischen schon aufgegeben", so Juncker.

Kein Alleingang

Mit Ausnahme der Flüchtlingsfrage falle ihm zum Thema Deutschland und Österreich nicht sehr viel Widersprüchliches ein, sagte der ehemalige Kommissionspräsident. Man müsse in diesem Zusammenhang auch "unterscheiden zwischen dem, was nationale Regierungschefs zuhause vermelden, und dem, was sie im Europäischen Rat sagen".