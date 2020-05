Juncker-Kommission droht verspäteter Start

Nicht nur für Jean-Claude Juncker, auch für viele Abgeordnete muss es zum Ende der 27 jeweils dreistündigen Hearings eine wohltuende Abwechslung gewesen sein. Frans Timmermans, niederländischer Außenminister und planmäßig Junckers rechte Hand in der neuen Kommission, legte Dienstagnachmittag als letzter der designierten Kommissare einen glanzvollen Auftritt hin: Sympathisch, sattelfest, so gut wie akzentfrei in fünf Sprachen – und mit dem Versprechen eines verpflichtenden Lobbyisten-Registers.

Ob Juncker und sein Vize jedoch wie geplant Anfang November ihr Amt antreten können, ist weiter ungewiss.