Juncker: Grenzkontrollen dürfen nicht zum Normalzustand werden

Der frühere EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker warnt die EU-Länder vor der Wiedereinführung von dauerhaften Grenzkontrollen.

"Sie dürfen nicht zum neuen Normalzustand werden", sagt Juncker der Deutschen Presse-Agentur. In 10 von 27 Ländern der EU, darunter auch in Österreich, würden derzeit wieder Kontrollen an den Grenzen stattfinden. Es fehle in diesen Ländern die Botschaft an die Bürger, dass die Grenzkontrollen nur vorübergehend seien.