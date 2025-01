Polen will EU-Außengrenzen unbezwingbar machen

Polen will die EU-Außengrenzen sowohl für mögliche kriegerische Angriffe, als auch für illegale Migrantinnen und Migranten unbezwingbar machen. "Unsere Top-Priorität ist die Deeskalation, nicht nur für Polen, sondern auch für die EU", erklärte Maciej Duszczyk, Unterstaatssekretär im polnischen Innenministerium, einer Gruppe europäischer Journalisten am Donnerstag vor Ort an der Grenze von Polen zur Republik Belarus. "Sicherheit" ist auch Priorität des polnischen EU-Vorsitzes.

Duszczyk nennt zwei Bedrohungsszenarien: Die Versuche Belarus, mit Migranten zu destabilisieren, und als "schlimmsten Fall" mögliche Kriegsszenarien. Entlang der polnischen EU-Außengrenze zu Weißrussland und der russischen Enklave Kaliningrad sollen ein 186 Kilometer langer, 5,5 Meter hoher Zaun - die letzten 0,5 Meter sind zusätzlich mit Stacheldraht gesichert -, zahlreiche massive Beton-Barrieren und ein großes Militäraufgebot verhindern, dass weiter illegale Migrantinnen und Migranten hier EU-Boden erreichen.