Türkei empört: USA hoben Waffenembargo gegen Zypern endgültig auf

Die Türkei zeigt sich über eine endgültige Aufhebung des US-Waffenembargos gegen Zypern empört. Das Außenministerium in Ankara teilte in dieser Woche mit, dass die von US-Präsident Joe Biden kurz vor seinem Amtsende getroffene Entscheidung, die bereits 2022 verfügte Erlaubnis für Waffenlieferungen der USA an die Republik Zypern für dauerhaft zu erklären, eine Verschlechterung der Stabilität auf der Mittelmeerinsel und ein "Wettrüsten" auslösen könnte.

Seitens der USA hieß es: "Die Entscheidung spiegelt die Anerkennung der strategischen geografischen Lage Zyperns und seiner Ausrichtung an den breiteren Zielen der US-Außenpolitik wider, darunter die Bekämpfung regionaler Bedrohungen, die Verbesserung der Energiesicherheit und die Förderung des Friedens."