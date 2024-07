In den 60er-Jahren und frühen 70ern gab es neben der französischen Riviera auch noch einen weiteren wichtigen Hotspot für die Hautevolee. Der Strand Varosha in Nordzypern, im südlichen Teil der Stadt Famagusta , wurde von Filmstars wie Brigitte Bardot und Elizabeth Taylor frequentiert, die dort ihren Sommerurlaub genossen. Wer etwas auf sich hielt, war angehalten, sich in Varosha blicken zu lassen – Blitzlichtgewitter inklusive.

Die Entdeckung des verlassenen Ortes passiert in speziellen Touren, bei denen man die Auswirkungen der Besetzung live erlebt. Fotos sind dabei streng verboten, oder sollen zumindest nicht in Anwesenheit des Militärs aufgenommen werden. Auf YouTube finden sich verschiedene Berichte von "Abenteurern", die durch brüchige Stiegenhäuser steigen und die Überreste der einst berüchtigten Stadt entdecken. Was Touristen hier erleben, ist durchaus eine Erfahrung, die nicht mit den typischen Strandurlauben an der Südküste der Insel vergleichbar ist. All-Inclusive-Angebote in Südzypern boomen und machen einen wichtigen Faktor der zypriotischen Wirtschaftsleistung aus. In der türkisch besetzten Nordhälfte der Insel gibt es deutlich weniger Fremdenverkehr und die Bevölkerung ächzt unter einer Wirtschaftskrise. Dazwischen liegt eine Pufferzone, ein Niemandsland, in dem UNO-Blauhelme von der West- bis zur Ostküste patrouillieren.