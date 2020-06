Frau Merkels heikles Spiel auf Zeit

Am Gipfel wurde klar:Keiner seiner Unterstützer wird wegen ihm eine Krise der EU-Institutionen riskieren. Umgekehrt gilt das genauso: Kommt man sich inhaltlich zwischen den Staaten und mit dem Parlament nahe genug, wird es nicht an Juncker scheitern. Gut möglich, dass Merkel selbst Juncker verhindern will. Aber auch ihre Entscheidung wird am Ende – so oder so – mehr vom Verhältnis zu den Partnern in Paris, Rom, Warschau und London geprägt als vom Namen des Kommissionschefs.

Bei einer Kampfabstimmung am Dienstag wäre Juncker womöglich gewählt worden, doch hätte sie die Konsensfähigkeit im Rat beschädigt. Diese offene Konfrontation soll vermieden werden, in dem am Ende nicht über Juncker, sondern ein ganzes (Personal-)Paket (Rats- und Parlamentspräsident, Außenbeauftragter) mit ihm abgestimmt wird. Bis dahin geht es weiter im Merkel-Takt: In kleinen Schritten; vorwärts zwar, aber langsamer, als vielen lieb ist.